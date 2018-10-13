Demir Grup Sivasspor'da Kone ameliyat oldu

SİVAS,(DHA)-

DEMİR Grup Sivasspor\'un tecrübeli golcüsü Arouna Kone, İstanbul\'da ameliyat oldu. Tecrübeli oyuncunun bir kaç hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

Demir Grup Sivassopr\'un golcüsü Arouna Kone ligde geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe aldı. Yapılan muayenede futbolcunun sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edildi. Kone, İstanbul\'da bulunan özel bir hastanede bugün ameliyat edildi. 2 saat süren ameliyat ile kırık kemikleri düzeltildi. Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilirken, futbolcunun 5 gün sonra koruyucu maske ile antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi. Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek olan Kone\'nin bir kaç hafta takımdan uzak kalabileceği öğrenildi.

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