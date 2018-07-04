Demir Grup Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Brezilya\'dan dün dönen Robinho da idmanda yer aldı



İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)



Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

2018-2019 sezonuna önceki gün yaptığı antrenmanla başlayan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen bugünkü antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 2 grup halinde 5\'e 2 pas çalışmasının ardından pas ve şut çalışması yapan futbolcular antrenmanı minyatür kale maçla sonlandırdı.

Antrenmanda Brezilya\'dan dün dönen Robinho da yer aldı. Kone ve N\'Dinga\'nın ise yarın antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

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-Antrenmandan görüntüler

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