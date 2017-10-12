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Spor

Demir Grup Sivasspor'a beslenme semineri verildi

SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor'da teknik heyet ve futbolculara diyetisyen Ahmet Akbulut tarafından beslenme konulu seminer verildi

12 Ekim 2017 14:51

SİVAS, (DHA)

DEMİR Grup Sivasspor\'da teknik heyet ve futbolculara diyetisyen Ahmet Akbulut tarafından beslenme konulu seminer verildi.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri\'nde gerçekleştirilen \'Elit futbolcularda beslenme\' konulu seminerde diyetisyen Ahmet Akbulut, sporcularda enerji ihtiyacı ve enerjinin karşılanacağı kaynaklar, karbonhidratın ve sıvı tüketiminin önemi hakkında bilgiler verdi. Akbulut ayrıca, maç öncesinde ve sonrasında beslenme, beslenme destek ürünleri ile sporcu içecekleri gibi konularda futbolcuları bilgilendirdi. Daha sonra ise futbolcuların sorularını cevaplandırdı.

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