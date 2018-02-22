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Spor

Demir Grup Sivasspor, U21 takımına gol yağdırdı

SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor, antrenman maçında karşılaştığı U21 takımını 9-0 mağlup etti

22 Şubat 2018 19:33

SİVAS, (DHA)

DEMİR Grup Sivasspor, antrenman maçında karşılaştığı U21 takımını 9-0 mağlup etti.
Süper Lig\'in 23\'üncü hafta maçında pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U21 takımı ile maç yaptı. Antrenman maçını A takım 9-0 kazandı. Bu karşılaşma ile kentte yapılan Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar yarın sabah İzmir\'e hareket edecek. Son 2 antrenmanını İzmir\'de yapacak olan Demir Grup Sivasspor, daha sonra kampa girerek karşılaşma saatini bekleyecek.

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