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Spor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti

06 Kasım 2018 15:35

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig\'in sezon başında Demir Grup Sivasspor\'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti. Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11\'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor\'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna\'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi. 

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