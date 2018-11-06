Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig\'in sezon başında Demir Grup Sivasspor\'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti. Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11\'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor\'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna\'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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