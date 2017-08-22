Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba DHA'ya Galatasaray maçını değerlendirdi

\"Cuma gecesi bir sürpriz olabilir\"

Faik GÜRSES - İSTANBUL / DHA

Samet Aybaba, 1. Lig\'den yeniden Süper Lig\'e çıkardığı takımıyla sezon başında sözleşme yenilemişti. Lig\'e Akhisar mağlubiyetiyle başladılar. O maçı şöyle izah ediyor:

\"Şans faktörü bizi o maçlığına terk etti. Yediğimiz gol ne bize yakıştı, ne atanlar sevindi sanıyorum. İçerdeki yeni Malatyaspor galibiyeti, kendi evimizde neler yapacağımızı ortaya koydu. Çok uyumlu bir kadromuz var. Yabancılar ve yerliler çabuk kaynaştı. Artık ne yaptığımız, nasıl yerleşeceğimi ve nasıl pozisyona gireceğimizi herkes ezberledi diyebilirim.\"

\"CUMA AKŞAMI SÜRPRİZE AÇIK BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ\"

Samet Aybaba, cuma günü karşılaşacakları Galatasaray maçının analizlerine çoktan başladıklarını belirterek, bu maçla ilgili şu görüşlere yer verdi:

\"İlk bakışta ikide iki yapan ve iyi futbol oynamaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Ancak herkesin bir açığı var. Biz de Galatasaray\'ın bu zaaflarını not ettik. Tudor\'un takımı 60\'ıncı dakikadan sonra düşüyor. Biz de o ana kadar rakibi yoracağız. Belki o vakitten sonra maç değişik bir hal alacak. Ama bir şey yapacağız, Galatasaray\'ın tahmin ettiğimiz kalabalık seyircisi önünde maça hızlı başlayıp bizi savunmaya hapsetmesine müsaade etmeyeceğiz. Onların iki beki de güzel güzel çıkıyor. Biz de onların açıklarını güzel güzel değerlendirmeye çalışacağız. Herkesin favorisi Galatasaray. Benim de favorim Sivasspor.\"