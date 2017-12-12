Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Son haftanın vermiş olduğu müthiş bir moral var"

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir maçında alınan galibiyetin takımda büyük moral oluşturduğuna dikkat çekerek, \"Bu coşku ile bu hafta da kazanmak istiyoruz\" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ilkini 2-1 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasının ardından futbolcular çift kale maç yaptı. Futbolculardan Galip Güzel, Hakan Arslan, Bifouma salonda çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ise takımdan ayrı koştu.

\"TAKIMDA MÜTHİŞ MORAL VAR\"

Samet Aybaba, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada oynayacakları Bucaspor maçını değerlendirerek, \"Zor maçlar bu maçlar biliyorsunuz. Rakip çok konsatre oluyor. Bizim de aynı konsantrasyonu gösterip onlar kadar koşmamız lazım. Oyuncularımızla konuşuyoruz. İnşallah ilk hedef kupa maçını atlattıktan sonra Aytemiz Alanya\'ya geçeceğiz\" dedi.

Aytemiz Alanyaspor\'un son haftalardaki maça eksiklerle çıktığını hatırlatan Aybaba, \"Rakibimiz 2-3 haftadır eksik oyuncuyla oynuyordu. Bir çok oyuncuları eksik ve cezalıydı. Bizde son haftanın vermiş olduğu müthiş bir moral var. Oyuncularımız söylediğimiz her şeyi mükemmel yaptılar. Çok coşkulu ve istekliydiler. Aynı yansımayı bütün maçlarda onlardan tekrar bekliyoruz. Bu coşkuyu, isteği, birlikte hareket etmeyi düşünüp tekrar kazanmak istiyoruz\" diye konuştu. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından İzmir\'e hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

-Samet Aybaba\'nın açıklaması

(FOTOĞRAFLI)