T24 LogoT24 Logo
Spor

Demir Grup Sivasspor Konya'ya gitti

SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Konya'ya gitti

07 Nisan 2018 20:43

SİVAS, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci hafta maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Konya\'ya gitti. 
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 28\'inci hafta maçında yarın deplasmanda A.Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havaalanı\'ndan özel uçakla tam kadro Konya\'ya gitti.
Kırmızı beyazlıları Konya\'da taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Demir Grup Sivasspor, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı beyazlılar maçın ardından özel uçakla Sivas\'a dönecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVAS DHA Spor Toto Süper LigAtiker KonyasporDemir Grup Sivasspor KonyaToto Süper LigCavcav SezonuKonyasporDemir Grup SivassporNuri Demirağ HavaalanıKonyaKırmızıSivasFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24