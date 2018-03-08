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Spor

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam etti

08 Mart 2018 20:04

SİVAS,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'inci haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam etti. 
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 2 grup halinde 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 14.00\'te basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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