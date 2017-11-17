SİVAS, (DHA)

Süper Lig\'in 12\'inci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi İstanbul\'a gitti.

Pazar günü saat 19.30\'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, kentteki hazırlıklarını tamamladı. Demir Grup Sivasspor kafilesi tesislerden otobüsle ayrılarak havaalanına gitti. Havayolu ile İstanbul\'a hareket eden kırmızı-beyazlıların kadrosunda 21 futbolcu yer aldı. Yarın İstanbul\'da son antrenmanını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirecek olan Demir Grup Sivasspor, ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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