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Spor

Demir Grup Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

SİVAS, (DHA) Süper Lig'in 12'inci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

17 Kasım 2017 20:48

SİVAS, (DHA)

Süper Lig\'in 12\'inci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi İstanbul\'a gitti.
Pazar günü saat 19.30\'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, kentteki hazırlıklarını tamamladı. Demir Grup Sivasspor kafilesi tesislerden otobüsle ayrılarak havaalanına gitti. Havayolu ile İstanbul\'a hareket eden kırmızı-beyazlıların kadrosunda 21 futbolcu yer aldı. Yarın İstanbul\'da son antrenmanını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirecek olan Demir Grup Sivasspor, ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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