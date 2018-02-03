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Spor

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı

03 Şubat 2018 20:21

SİVAS, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına ve taraftara kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 2 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi. Antrenman sonrası kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Son çalışmayı Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkanvekili Erdal Sarılar, As Başkanlar Uğur Akkuş ile Faruk Taşseten de takip etti.

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