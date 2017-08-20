Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maç sonu yaptığı açıklamada, \"Bu galibiyet bize büyük bir coşku katacaktır\" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi. Aybaba, \"Rakibimizi iyi analiz ettik. Uzun top oynuyorlar. Dia gibi çabuk oyuncularını kullanmaya çalışıyorlar. Orta alanda çok kalabalık oluyorlar. Oyuncularımız ilk yarı bu orta alanın kalabalıklığında boğuldular. Pek etkili olamadık. Sadece kenarları kullandığımızda etkili olduk. Bunlardan bir tanesi gol oldu. Ama ikinci yarı rakip geriye düştüğünden biraz daha öne oynamaya çalıştı. Bu da bizim çabuk kontra atak çıkma isteğimizi ortaya çıkardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Bunlar zor maçlar. Yeni oyuncular katıyoruz. Her hafta bir oyuncu geliyor. Üç gün, beş gün bir araya gelmeden maça çıkıyor. Her iki takım için de, yeni lige çıkan takımlar için de bu zor bir süreç. Bize büyük bir coşku katacaktır bu galibiyet. Şimdi oyuncularımızla gideceğiz, keyifli bir koşu yapıp sohbet edeceğiz. Bu takımın üzerine birkaç tane daha görüşmelerde bulunduğumuz kaliteli oyuncu var. Onları takımımıza katacağız. Herkese daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz\" dedi.

\'BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇ OLMADI\'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise, \'\'Geçen haftanın moraliyle geldik ama ilk devreye baktığınız zaman iki takımında pozisyonu yoktu. Biz biraz daha rakibin öne çıktığı dakikalarda pozisyon üretmeye çalıştık. Arada bir tartışılan pozisyon var. Attığımız ama verilmeyen golde. Onun dışında kademeye gelen tek top tahlihsiz bir şekilde gol oldu. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Biraz baskı da oluşturduk. Yine ikinci golü malesef kendi oyuncumuzun verdiği pasın devamında yedik. Onun sonunda biraz risk almaya başladık. Rakip iyi kapandı. Açıkçası pozisyon da üretemedik. İyi bir maç olmadı bizim için\" ifadelerini kullandı.

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