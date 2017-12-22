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Spor

Demir Grup Sivasspor, devre arasına moralli girmek istiyor

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor, yarın ligde karşılaşacağı Beşiktaş maçından puan veya puanlar alarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor

22 Aralık 2017 15:27

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor, yarın ligde karşılaşacağı Beşiktaş maçından puan veya puanlar alarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.
Ligde şu ana kadar topladığı 23 puanla 9\'uncu sırada yer alan Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını basın ve taraftara kapalı olarak sürdürdü. Son çalışmasını kulüp tesislerinde bugün yapan kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Bir dönem formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü de yaptığı Beşiktaş\'a karşı bu kez Sivasspor\'un teknik direktörü olarak çıkacak olan Samet Aybaba, maç planlarını puan ya da puanlar üzerine yaptı. Sivasspor, taraftarının önünde oynayacağı ilk yarının son maçından moralli ayrılarak devre arasına girmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. 10 ile 50 TL arasında satılan maç biletlerine ise taraftarların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Öte yandan konuk Beşiktaş taraftarları için ayrılan tribünün bilet fiyatları da 50 TL olarak belirlendi. Yarın saat 16.30\'da 4 Eylül Stadı\'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Maç saatinde Sivas\'ta hava durumunun 6 derece civarında ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

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