Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 7\'nci hafta maçında kendi sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Bugünkü idmana sakatlığı bulunan John Boye katılmadı. Yeni transferlerden Cyriac Gohi ise takımdan ayrı çalıştı. İdman süresince futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

\"ZOR BİR MAÇ OLACAK\"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı beyazlı ekibin forvet oyuncusu Thievy Bifouma Antalyaspor maçını değerlendirdi. Bifouma zor bir maç olacağını belirterek, \"Antalyaspor takım olarak bize benziyor. Çok zor bir maç olacak. Göztepe\'den ayrı bir maç olacak. Çünkü gerçekten oyun anlamında bayağı bir oyun sergilenecek ve daha az faullü bir oyun bekliyoruz. Umarım bu maçı kazanırız. Gerçekten bu maçı kazanmayı hak ediyoruz. Hem kendimiz için hem Sivasspor olarak bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz\" dedi. Demir Grup Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı gerçekleştireceği çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman görünütleri

-Bifouma\'nın açıklaması

HABER-KAMERA: HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, (DHA)- (FOTOĞRAFLI)

