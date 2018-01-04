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Spor

Demir Grup Sivasspor, 5 ismi kamp kadrosuna almadı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 5 isim Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi

04 Ocak 2018 17:14

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'da 5 isim Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. 
Süper Lig\'in ikinci yarısı için dün Antalya\'da hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor\'da teknik direktör Samet Aybaba\'nın kadroda düşünmediği Elderson Echiejile, Ergin Keleş, Rıdvan Şimşek ve Cem Özdemir ile daha önce kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen Leandro Barrios kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kadroda bulunan 22 oyuncu ile hazırlıklarına günde çift antrenman ile devam eden Demir Grup Sivasspor\'da transfer çalışmaları ise sürüyor.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Manavgat\'ta toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayan Sivasspor, kamp boyunca 3 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı beyazlı ekip ilk olarak 10 Ocak Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati ise 17.00 olarak belirlendi. Sivasspor\'un ikinci rakibi ise Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu olacak. 12 Ocak Cuma günü oynanacak mücadele saat 17.00\'de başlayacak. Kamptaki son hazırlık maçı ise 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00\'de yine Kazak temsilcisi FC Tobol ile olacak.

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