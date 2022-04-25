Demir Grup Sivasspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor (Maç sonucu)

Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 3 hafta sonra galip geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gülen taraf ev sahibi takım oldu. Sivas'taki karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi. Rıza Çalımbay'ın ekibine 3 puanı getiren gol 52' Fayçal Fajr'ın penaltı vuruşuyla geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor'un 3 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Farioli yönetimindeki Alanyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.
Demir Grup Sivasspor, 35. haftada Galatasaray'a konuk olurken, Aytemiz Alanyaspor ise lige veda eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.