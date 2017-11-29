Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Onur Karabaş (x), Cemal Bingül (x), Arkın Akgöl (x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Hakan (xx), Dyakov (xx), Elderson (xx), Rıdvan (xx)- Galip (xx), Mert (xx), Cem (xx), Bifouma (xx) (Dk.57 Muhammet x), Cyriac (xx) (Dk.60 Emre Kılınç x), Ergin (xx) (Dk.77 Serhat x)

BUCASPOR: Hüseyin (x)- Veli (xx), Emre (xx) (Dk.80 Ahmet x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx)- Ömer (xx), Kerim (xx), Saruhan (x), Enes (xx), Alpay (xx) (Dk.62 Barış x)- Deniz (xx) (Dk.73 Hasan x)

GOLLER: Dk.63 (KK) Abdullah, Dk.90 (P) Muhammet (Demir Grup Sivasspor) - Dk.77 Saruhan (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Cem, Hakan (Demir Grup Sivasspor) - Emre, Uğurcan, Abdullah (Bucaspor)

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında kendi sahasında TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Bucaspor\'u 2-1 mağlup etti.

21\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bucaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz\'in sert şutunda top kaleci Tolgahan\'da kaldı.

24\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Mert topu ceza sahası içine ortaladı. Galip\'in kafa vuruşunda top kaleci Hüseyin\'nin müdahalesi ile kornere çıktı.

37\'nci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Galip topu ceza sahası içine ortaladı. Topla buluşan Bifouma\'nın şutunda meşin yuvarlak kale üzerinden az farkla auta çıktı.

41\'inci dakikada Demir Grup Sivaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cyriac\'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

42\'nci dakikada gelişen Bucaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Enes\'in şutunda top kaleci Tolgahan\'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

63\'nci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde Mert\'in şutunda kaleciden seken topu uzaklaştırmaya çalışan Bucasporlu Abdullah\'ın göğsüne çarpan top kendi ağlarına gitti: 1-0.

77\'nci dakikada Bucaspor atağında defansın arkasına sarkan Saruhan\'ın ceza sahası içindeki şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90\'ıncı dakikada ceza sahası için de Bucaspor\'lu futbolcu Ömer\'in topa elle müdahalesi sonucu top ağlara gitti. Ancak öncesinde hakem Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet düzgün bir vuruşla meşun yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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