Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Medjani (xxx), Ziya (xxx)- Bifouma (xx) (Dk. 66 Cyriac Gohi xx), Hakan Arslan (xxx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk. 61 Mert Hakan xx), Emre (xxx) (Dk. 90 Hakan Bilgiç)- Kone (xxx)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xx)- Gökhan (xx), Pepe (xx), Tosic (xx), Adriano (xx)- Medel (xx), Atiba (xx) (Dk. 69 Oğuzhan xx), Babel (xx), Quaresma (xx) (Dk. 80 Lens x)- Talisca (xx), Negredo (xx) (Dk. 46 Cenk Tosun xx)

GOLLER: Dk. 5 Rybalka, Dk. 83 Cyriac Gohi (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 26 (P) Negredo (Beşiktaş)

SARI KART: Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig\'de ilk yarının son maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği, Beşiktaş\'ı Rybalka ve Cyriac\'ın goleri ile 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş\'ın tek golünü penaltıdan Negredo kaydetti. Demir Grup Sivasspor puanını 26\'ya çıkarırken, Beşiktaş 30 puanda kaldı.

5\'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza yayı civarında hareketlenen Kone\'nin sert şutunda kaleci Fabri\'den seken top penaltı noktası yakınlarında Rybalka\'nın önünde kaldı. Rybalka sağ ayağı ile topu filelere gönderdi: 1-0.

22\'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Ricardo Quaresma\'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adriano Correia son çizgiye inmeden pasını altı pas sol çaprazındaki arkadaşı Negredo\'ya gönderdi. Negredo pasını penaltı noktasının gerisine hareketlenen Quaresma\'ya gördü. Quaresma topu sağa çekerek vuruşunu yaptı, savunmadan döndü.

24\'üncü dakikada Talisca\'nın ceza alanında Bjarsmyr\'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Negredo, topu filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

28\'inci dakikada ceza alanı dışından Atiba\'nın yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

39\'uncu dakikada ceza alanına yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Onun köşeye gönderdiği topu kaleci Tolgahan çıkardı.

44\'üncü dakikada sağdan Quaresma\'nın ceza alanına ortasında yakın mesafeden Negredo vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

52\'nci dakikada Medel\'in ceza alanına aktardığı topa gelişine Talisca vurdu, kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.

53\'üncü dakikada ceza alnı dışında topla buluşan Rybalka\'nın sert şutunda top yandan az farkla auta gitti.

56\'ncı dakikada soldan Medel\'in pasında Cenk, ceza alanı çizgisi üzerinde buluştuğu anda yerden vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

65\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Quaresma kulandı. Ön direkte kafa vuruşunu yapan Atiba, topu dışarı gönderdi.

66\'ncı dakikada soldan Emre\'nin pasında Kone buluştu. Yakın dreğe yerden vurdu, kaleciden sekip açılan topu savunma uzaklaştırdı.

68\'inci dakikada Quaresma\'nın pasında Gökhan sağdan hareketlendi. Rakibinden sıyrılıp içeriye çıkardı, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top Quaresma\'nın önünde kaldı. Onun gelişine sağ ayağının dışıyla vuruşunda top yandan auta gitti.

70\'inci dakikada Emre\'nin hafif sol çaprazdan uzaktan yaptığı vuruş Fabri\'nin kucağında kaldı.

73\'üncü dakikada Oğuzhan soldan topu sürüp, ceza alanı dışından vuruşunu yaptı, yandan auta gitti.

78\'inci dakikada soldan Mert Hakan ceza alanına girdi, yerden çıkardığı topa yakın mesafeden Cyriac istediği gibi vurmayınca top yandan auta çıktı.

83\'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Emre kullandı. Medjani\'nin ön direkte kafayla çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Topu kontrol eden Cyriac Gohi, çaprazdan sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

90\'ıncı dakikada Emre\'nin pasında solda Kone topla buluştu. Onun pasında Mert Hakan ceza alanı dışından vurdu, Fabri tek hamlede topa sahip oldu.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI