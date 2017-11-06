Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba galibiyetten mutlu olduğunu belirterek, \"İkinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi\" dedi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, hakem hatasının maçın sonucunu olumsuz etkilediğini, ancak yine de takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Samet Aybaba, keyifli bir oyun olduğunu belirterek, \"Bu maçı şöyle planlamıştık. Çok emek veriyor çok çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya geldik. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya başladık. Bunu bir taçlandıralım, 15 günlük ara var. Bu maçta hedef olarak yukarılarda bir yerlerde kalalım. Daha iyi yaptığımızı gösterelim, kamuoyu oluşturalım. Gördüğünüz gibi oluşturarak bu kadar seyirciyi de bu tribünlere çektik. Sahada iyi, coşkulu, istediklerini sahaya yansıtmaya çalışan bir kadro. Hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün ambiyans çok güzeldi. Oyunun belli bölümlerinde çok iyi oynadık. Pozisyon da verdik. Futbolun içinde bunlar var. Rakibe de saygı duyuyoruz tabi ki. İkinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı, keyifli bir skor olabilirdi. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Onlar bu işi nasıl yapabileceklerini gösterdiler. Ama futbolda doyum yoktur. Her hafta yeni bir oyun var. Veya bu hafta milli maç arası nedeniyle 15 gün sonra yeni bir oyun var. Biz şimdiden oyuncularımızla o oyunu konuşmaya başlayacağız. İnşallah futbol adına geldiğimiz noktadan aşağıya gitmeyiz, daha yukarıları hedefleriz\" diye konuştu.

ÖZDİLEK: \"MÜCADELEDEN MEMNUNUM\"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise kaybetmiş olmanın kendilerini üzdüğünü belirterek, \"10 günlük süreçte yoğunluğumuz çok fazla. Buraya gelirken ligdeki konumumuzu bilerek sahaya çıktık. Oyuncuların iştahları, mücadele güçleri iyi. Maçın başında 1-0 öne geçtik. Penaltıdan yediğimiz ilk golde, pozisyonun penaltıyla alakası yok. Bifouma, Eren\'in ayağına basmış. Ama hakemler zaman zaman bu tür hatalar yapabiliyor. Cüneyt (Çakır) hocam tecrübeli. Ama bu tür kararlar maçın akışını değiştirebiliyor. Nitekim öyle oldu. Bizim girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Gol bölgesinde üretkenlik sıkıntısı yaşadık. Rakibin yarattığı pozisyonların çoğu kendi bireysel hatalarımız ve kaptırdığımız top kayıpları neticesinde. Ofansa çıkarken bariz toplar kaptırdık. Beraberliği de yakalayabilir, 3\'üncü golü de yiyebilirdik. Araya moralli girmek istiyorduk ama bunun bizi moral olarak çok aşağıya çekeceğini düşünmüyorum. Oyuncuların mücadele azmi, hırsı, isteği gelecek adına umut verici. Mevcut kadro ile ilk yarının sonuna kadar herkesi kullanmaya, görmeye çalışıyoruz. Ön tarafta bir sıkıntımız var. 6 haftada bunu en iyi şekilde tolore etmeye çalışacağız\" diye konuştu.

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