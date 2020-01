Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: \"İlk 45 dakika inanılmaz takım bütünlüğümüz vardı\"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: \"Maça iyi başlamadık ama ikinci yarı kaçırdıklarımızı atsak 3 puan alabilirdik\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"İlk 45 dakika inanılmaz takım bütünlüğümüz vardı\" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo de Araujo ise, \"Maça iyi başlamadık ama ikinci yarı kaçırdıklarımızı atsak 3 puan alabilirdik\" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, \"Maçtan önce de söyledim. Bireysel takımlara karşı takım bütünlüğü ile mücadele edeceksiniz. Bizim bu anlamda biraz sıkıntılarımız var. Bugün ilk 45 dakika inanılmaz takım bütünlüğü vardı. Birlikte düşünüp, hareket ettiler. İkinci yarı kırmızı karta kadar da 3-0 beklerken, ondan sonra iyi mücadele var. Başarının sonu yok, hep kazanmak ister. İşler kötü gittiğinde kızım-oğlum maça geldi. Dualar arttı. Maçtan önce rakip takımın teknik direktörü ile ilgili Inter\'de ve Milan\'da oynadı gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Biz de Türkiye\'nin en büyük takımında Beşiktaş\'ta, milli takımlarda oynadık. Yardımcım Recep Çetin de milli takımlardaydı. Biz neyiz, yoldan geçerken bizi antrenör mi yaptılar. Uzun yıllar oynadık. Bugün seyircimiz iyiydi. Ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var\" dedi.

Maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Hakan Arslan\'ın performansından mutlu olduğunu vurgulayan Aybaba, \"Hakan müthiş goller attı. Devamı gelir inşallah. Bunlar anlık, haftalıktır. İnanılmaz mutlu oldum. İnşallah devam eder\" şeklinde konuştu.

Kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Leandro\'ya ise kafasını dinlemesi, düşünmesi için izin verdiklerini söyledi.

Antalya maçında galibiyeti getiren faktörün daha çok takım halinde mücadele edip, birlikte hareket ederek bol konuşmaktan geçtiğini ifade eden Aybaba, \"İlk 45 dakika bunu sahaya yansıttık. Dünyanın her yerinden kadromuza oyuncular geldi. Biz Osmanlı maçını kazandık, ertesi hafta aynı kadro çıktık. İstikrar anlamında netice ve bölge performansı anlamında oyuncu bir şey vermeyince arayışa giriyorsunuz. Biz şu an arayış içerisindeyiz\" dedi.

Antalyaspor\'un hocasıyla ilgili yorumun Beşiktaş\'tan takım arkadaşı Rıza Çalımbay ile ilgili olup olmamasının sorulması üzerine, \"Onunla ilgisi yok, merak etmeyin Rıza hoca kendisine takım bulur\" diye konuştu.

\'İLK YARI KÖTÜYDÜK\'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo De Araujo ise, maça iyi başlamadıklarını belirterek, \"İlk yarıya baktığımızda maça iyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Şansız bir gol yedik kontra ataktan. Toparlanamadık. Kötü bir oyun sergilemek durumunda kaldık. İlk yarı sonlarında frikik ve kornerden iki gol daha yedik. Üzücü bir ilk yarıydı. İkinci yarıda toparlanan bir Antalyaspor vardı. Oyuncularım da istekliydi. Sivasspor\'un kırmızı kartına kadar her şey yolundaydı. Sonrasında 4-5 gol pozisyonu şansı yakaladık. Kaçırdığımız net gol pozisyonları var. Bunları değerlendirsek 3 puan alabilirdik. Bu şekilde başlamak istemezdim ama eksiklerimiz var ve bunları en kısa zamanda gidereceğiz.\" dedi. Antalyaspor\'un DNA\'sında atak futbol görüntüsü olduğunu ifade eden Araujo, \"Kadro buna müsait. İsteyen, arzulayan, pres yapmayı isteyen bir takımız var. 2 gün önce takımın başına geldim ama son maçında Antalyaspor\'u izleme fırsatım vardı. Basan, gol yollarında etkili olmaya çalışan bir takımdı. Bugün aynısını tekrar etmek istedik ama olmadı\" dedi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden De Araujo, \"Kazanabileceğimiz, toparlayacağımız çok maç var. Milli takım arasında birbirimizle olan ilişkileri gözden geçirip, takıma hakim olma fırsatını yakalayacağım. Şu an Antalyaspor bir yapılanma içerisinde. Yarış içerisinde olmaya çalışan bir Antalyaspor var. Üst sıraları yakalayıp ligde yukarılara çıkmamız lazım. Zamana ihtiyacımız var\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Samet Aybaba açıklama

-Leonardo De arajuo açıklama

HABER - KAMERA: HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, (DHA)-(FOTOĞRAFLI)