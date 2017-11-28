Demir fiyatlarındaki artış, müteahhitleri zorluyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz, demir fiyatlarının gün geçtikçe arttığını belirterek, müteahhitlerin zor durumda olduğunu söyledi. Yılmaz, demirin ton fiyatının 2 yıl öncesine kadar bin 150 lira olduğunu; ancak şu anda dolardaki yükselişle birlikte 2 bin 600 ila 2 bin 700 liraya çıktığını dile getirdi.

Demir fiyatlarındaki artış, müteahhitlerin tepkisine neden oldu. Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Yılmaz, Türkiye\'nin demir üretiminde önde gelen ülkeler arasında olmasına rağmen hem demir fiyatlarının yüksek olduğunu hem de demir bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, \"Şu anda demirin ton fiyatı, 2 bin 600 ile 2 bin 700 arasında değişiyor. Bundan 2 yıl önce demirin ton fiyatı, 1150 liraydı. Demir fiyatları, 2 yılda, 2 katını aştı. İnşaatlarımız için demir bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Demirin birçok çeşidi var. 8\'lik demiri buluyorsak 11\'lik demiri bulamıyoruz. Yaz aylarında, inşaatların yoğun olduğu dönemde, demir bulunamamasını anlayabiliyorduk; ancak kış ayları gelmesine rağmen hala demirde sıkıntı çekiliyor ve fiyatlar yükselmeye devam ediyor\" diye konuştu.

Demir fiyatlarının artışında, dolardaki yükselişin de etkili olduğunu savunan Yılmaz, müteahhitlerin iş yapamaz duruma geldiğini belirtti. Demir fiyatlarındaki artışla birlikte diğer kalemlerde de artış meydana geldiğini kaydeden Başkan Yılmaz, plastik ve beton gibi ürünlerde de yüzde 40 oranında zam olduğunu söyledi. Sektörün bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yılmaz, \"İlk defa konut satışlarında, düşüş yaşandı. Bu durumdan hem müteahhitler hem de konut almayı planlayan vatandaşlar, mağdur oluyor\" diye konuştu.



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