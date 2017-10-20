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Demir doğrama atölyesine uyuşturucu ve kaçak içki baskını

Mehmet YİRUN- Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde, jandarmanın demir doğrama atölyesine yaptığı baskında 3 kilo esrar, 1 ton kaçak içki ele geçirildi

20 Ekim 2017 14:20

Mehmet YİRUN- Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde, jandarmanın demir doğrama atölyesine yaptığı baskında 3 kilo esrar, 1 ton kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniçiftlik Çeşmeli mahallesinde bulunan İ.H.’ye ait demir doğrama atölyesinde kaçak içki ve uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla atölyeye baskın yapan jandarma ekipleri, bidonlara doldurulmuş 1 ton kaçak içki ele geçirdi.
YATAĞIN ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Özel eğitimli jandarma köpeği \'Limit\' ile yapılan aramada, atölyenin üstünde ev olarak kullanılan katta yatağın altına gizlenmiş 3 kilo esrar ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 11 bin lira ele geçirildi. Ayrıca evde av tüfeği ile döner bıçağı bulundu. Ev ve atölye bahçesinde de 60 kök hintkeneviri ekildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi İ.H. ve diğer şüpheliler E.L., H.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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