Demir-çelik’in kârı ‘Maliye’yi rahatsız etti

Demir-çelik ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık sektörde kapsamlı bir vergi incelemesi ve fiili envanter çalışması başlattı.



Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, demir-çelik sektöründe son 3-4 yılda fiyatların katlanarak artması üzerine sektörün büyüteç altına alınmasını kararlaştırdı.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’dan alınan onay çerçevesinde, demir-çelik sektörüne ilişkin genel bir değerlendirme raporu hazırlandı ve büyük üretici firmalardan başlanarak, sektörün üretimden tüketim aşamasına kadar geçen zincir içinde denetlenmesi öngörüldü.



Görev paylaşımının ardından hesap uzmanları, sektörün en büyük 6 firmasını, gelirler kontrolörleri de diğer 12 büyük firma nezdinde inceleme yapmak üzere harekete geçti.

Denetim elemanları, firmaların büyük bölümünde hemen incelemelere geçerken, geri kalan firmalardaki denetim de önümüzdeki günlerde başlayacak.



Zamlı hasılata bakılıyor



Denetim elemanları, yapılan incelemeler sırasında öncelikle sektörde son dönemde kaydedilen yüksek fiyat artışlarının kayıtlara ve vergi matrahlarına yansıtılıp, yansıtılmadığına bakacak.



Aynı şekilde vergilerin doğru ve düzenli olarak ödenip ödenmediği de araştırılacak. Fiili envanter çalışması da yapılacak. Denetim kapsamında üreticilerden mal alan ve ürün dağıtımını üstlenen büyük firmaların kayıtlarına da bakılacak.



Banka bilgilerinin de devreye sokulacağı bu çalışma sırasında kayıtdışı işlemler ortaya çıkarılacak ve bu yolla gerçekleştirilen vergi kaybına ulaşılmaya çalışılacak.



‘Hedefte yeni sektörler var’



Maliye Bakanlığı, kayıtdışı ekonomi ile vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele çerçevesinde sektör denetimlerini önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırarak sürdürecek.



Maliye Bakanlığı’ndan bir üst düzey yetkili, sağlık, akaryakıt ve konut başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yoğunlaştırılacak sektör denetimleriyle, belirli firmalar yerine, belirli sektörlerin bir bütün halinde gözetim altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

Maliye yetkilisi, bu şekilde hem ekonominin daha büyük bir bölümüne ulaşıldığını, hem de firmalar arasındaki adaletsizliğin önüne geçildiğini kaydetti.

