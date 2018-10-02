Demir-çelik ürünlerinin ithalatına koruma önlemi

Ticaret Bakanlığı’nın 20 Eylül’de gelişmekte olan ülkeler dışında yapılan demir çelik ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirileceğine ilişkin tebliği, Cumhurbaşkanlığı kararına dönüştürüldü.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yası mamul, uzun mamul, boru ve profil, paslanmaz çelik ile demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri ithalatında, 200 gün geçerli olmak üzere yüzde 25’lik ek mali yükümlülük getirdi.

Bazı ülkelere muafiyet için tarife kontenjanı

Aynı düzenlemede gelişmekte olan ülkelerden yapılacak ithalatta, her ürün grubu için ayrı ayrı olmak üzere bu ek mali yükümlülükten muaf olacak 518 bin 803 ton tarife kontenjanı açıldı.

Genel tarife kontenjanı miktarı, yassı mamuller için 3 milyon 117 bin ton, uzun mamuller için 558 bin 534 ton, boru ve içi boş profiller için 273 bin 901 ton, paslanmaz çelik için 139 bin 934 ton ve demiryolu-tramvay hattı malzemeleri için ise 27 bin 44 ton tarife kontenjanı açıldı.