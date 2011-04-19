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DEMİR, BAŞSAVCIVEKİLİ SAKINAN İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 21:09

-DEMİR, BAŞSAVCIVEKİLİ SAKINAN İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - ÖSYM Başkanı Ali Demir, ''YGS'deki şifre iddiaları''  ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'la görüştü. Demir, iki ÖSYM yetkilisiyle Ankara Adalet Sarayı'na geldi. ''YGS'deki şifre iddiaları'' ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'la 20 dakika görüşen Demir ve beraberindekiler daha sonra adliyeden ayrıldı. Demir, adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ali Demir'in, Sakınan'la soruşturmayla ilgili olarak görüştüğü ve bilgi verdiği öğrenildi.

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