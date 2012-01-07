'Demi Moore lezbiyen ilişki yaşıyor'



T24 - Ashton Kutcher'dan boşanmak üzere olan ünlü oyuncunun reality show yıldızı Brandi Glanville'le aşk yaşadığı iddia edildi.





National Enquirer Dergisi’nde yer alan habere göre aktris Demi Moore, 'The Real Housewives of Beverly Hills' (Beverly Hills'in gerçek ev kadınları) adlı reality şovın yıldızlarından Brandi Glanville’le aşk yaşıyor.



Moore’un, Glanville ile 2009 yılında Turks & Caicos Adaları’nda eski kocası Bruce Willis’in malikanesinde tanıştığı ve ilişkilerinin o dönem başladığı öne sürülüyor.





'Çok mutluydu'



Habertürk'ün haberine göre; dergiye konuşan bir kaynak “Brandi bana Demi’yle birlikte olduğunu söyledi. Çok mutluydu ve yaşadıklarından gurur duyuyordu” dedi. Moore 6 yıl evli kaldığı Ashton Kutcher’dan kendisini evlilik yıl dönümünde aldattığı iddiasıyla boşanma kararı almıştı.