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Dünya

Demi Moore intikam peşinde ANKARA (A.A)

20 Kasım 2011 23:18

-Demi Moore intikam peşinde ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Demi Moore, boşanma davası açtığı eşi Ashton Kutcher'dan intikam almaya hazırlanıyor.  İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan çifte yakın bir kaynak, Moore'un kalbini kıran eşini mali olarak cezalandırmak istediğini, bunun için de ün kazanmasına büyük katkıda bulunduğunu ileri sürerek Kutcher'in evlendikleri 2005 yılından bu yana kazandıklarından pay istemeyi planladığını söyledi.  Aynı kaynak, 49 yaşındaki oyuncunun avukatlarına serveti 90 milyon dolara ulaşan Kutcher'ı mali açıdan zarara uğratmaları için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiğini belirtti.  Çift, Perşembe günü evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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