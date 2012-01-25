-Demi Moore depresyonda LOS ANGELES (A.A) - 25.01.2012 - Ünlü Amerikalı oyuncu Demi Moore, bitkinlik nedeniyle tedavi görmeye başladı. Moore'un sözcüsü Carrie Gordon, Moore'un yaşadığı yoğun stres nedeniyle profesyonel destek almaya karar verdiğini, sağlık durumunu iyileştirmek istediğini belirtti. Gordon, ünlü yıldızın nasıl bir tedavi gördüğü ya da nerede olduğu hakkında bilgi vermedi. Kasım ayında, sadakatsizlik söylentilerinin ardından Ashton Kutcher ile evliliğini bitirmeye karar verdiğini açıklayan Moore'un özel hayatının son aylarda "oldukça sıkıntılı" olduğu belirtiliyor. Moore, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Mrskutcher" adına aldığı hesabına da 7 Ocak'tan beri herhangi bir mesaj göndermedi.