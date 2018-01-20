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'Demet Reis'ten gönüllü askerlik başvurusu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, MHP Torbalı İlçe Teşkilatı üyesi yaklaşık 850 ülkücü, Afrin'e yapılması planlanan operasyona katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

20 Ocak 2018 03:34

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, MHP Torbalı İlçe Teşkilatı üyesi yaklaşık 850 ülkücü, Afrin\'e yapılması planlanan operasyona katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı. İlçede \'Demet Reis\' olarak tanınan MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Demet Öncel de gönüllü askerlik başvurusu yapanlar arasındaydı.
Afrin\'e yapılması planlanan operasyon öncesinde MHP Torbalı İlçe Teşkilatı üyesi yaklaşık 850 ülkücü, operasyona katılabilmek için bugün Torbalı Askerlik Şube Başkanlığı\'na giderek gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Başvuru yapan ülkücüler arasındaki tek kadın, 20 yıldan beri MHP İlçe Teşkilatı üyesi olan Demet Öncel (37) dikkat çekti. İlçede \'Demet Reis\' olarak tanınan, tek isteğinin Türk-İslam davasını yüceltmek olduğunu söyleyen Demet Öncel, \"Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu duydukça yerimde duramıyorum. Ben vatan olmayınca dinimizi bile yaşayamayacağımıza inananlardanım. Bu milletin her ferdi; vatanına, milletine ve toprağına sahip çıkar. Ben de sadece onlardan biriyim\" dedi.
\'BU BAŞVURU BENİM DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM\'
Demet Öncel, \"Ordumuzun sınır ötesi yapacağı operasyona katılmak üzere gönüllü asker olmak istiyorum. Arz ederim\" yazdığı dilekçesini 37\'nci doğum gününde askerlik şubesine verdiğini söyleyerek, \"Bugün Torbalı Askerlik Şube Başkanlığı\'na giderek yapmış olduğumuz gönüllü askerlik başvurusu benim doğum günü hediyemdir. Bugün benim doğum günüm ve hep hatırlayacağım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin\" diye konuştu. 

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