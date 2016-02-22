Demet Akalın'ın eşini 12 milyon lira dolandıran kişiye 11 yıl hapis cezası

Aralarında, şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un ailesini 12 milyon lira olmak üzere birçok kişi ve şirketi dolandırmakla suçlanan Osman Görgülü hakkında görülen bir davada karar bugün çıktı. Osman Görgülü 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Radikal'in haberine göre; yıllarca, kardeşinin kimliğini kullanarak iş yapan Görgülü hakkında 20’ye yakın soruşturma ve dava ise devam ediyor. Görgülü, birçok otel ve şirketin sahibi olduğu izlenimi yaratarak, dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

36 yaşındaki Osman Görgülü, yıllarca kardeşi İ. Görgülü’nün nüfus cüzdanı ve ehliyetini kullandı. Uzun süre İzmir’de iş yapan Osman Görgülü 10 yıl kadar önce İstanbul’da iş yapmaya başladı. B.E. ile birlikte BO Gayrimenkul Yatırım Turizm İnş. Tekstil İletişim San.ve Dış Tic. Limited şirketini kuran Görgülü, konut piyasasına yöneldi.

Birçok şirketi ortağı olarak tanıttı

Bugün yargılandığı dava, yeni başlanan bir konut projesinde yaptığı satışlar sonrası açıldı. Kendisini K. Otelleri ve C. Yatırım Holding’in ortağı olarak tanıtan Görgülü, Okan Kurt’un ailesine Esenyurt’taki Samsun Towers projesinde 75 daire sattı. Taraflar, söz konusu daireler için 12 milyon 650 bin liraya anlaştı. Kurt Ailesi, anlaştıkları parayı Görgülü’nün hesabına yatırdı.

Ortadan kayboldu

Ancak bir süre sonra projenin ruhsat sorunu başta olmak üzere bir dizi sorununun olduğunu fark eden aile yaptıkları sözleşmenin iptalini istedi. Kurt ailesi yaptıkları ödemenin iadesini istedi. Ancak, Görgülü’ye 2 ay kadar ulaşılamadı. Kurt ailesi konu ile ilgili, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kurt Ailesi, Mali Şube Polisi’ne bilgi vermek üzere gittiğinde ise, kendisini kardeşi İ. Görgülü olarak tanıtan kişinin gerçek adının Osman Görgülü olduğunu öğrendi.

11 yıl hapis cezası verildi

Yürütülen soruşturma sonrası Görgülü hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile iddianame hazırlandı. Av. Sema Aydın ve Fatih Savaş'ın Kurt ailesi adına açtığı dava İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Osman Görgülü’nün yargılandığı davada, müşteki olarak Okan Kurt’un babası ve Abdi Kurt ve dolandırılan bir başka isim Hacı Ali Akın yer aldı. Mahkeme, bugün 13’üncü duruşması yapılan davada kararını açıkladı. Görgülü, 11 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

Muğla'da da aynısı yaptı

Görgülü hakkında, benzer şekilde devam eden 20’ye yakın soruşturma ve davanın ise devam ettiği anlaşıldı. Osman Görgülü'nün yanı sıra kardeşi M. Görgülü'nün de Marmaris'de benzer işler yaptığı öğrenildi. Konu ile ilgili Muğla Emniyeti'ne yapılan bir başvuruda, aralarında avukatların da bulunduğu ve başını M. Görgülü'nün çektiği bir grup, çok sayıda kişiyi dola