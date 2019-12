-DEMET AKALIN, DENİZ SEKİ PARALARINI UNUTTU ANKARA (A.A) -24.02.2011- Türkiye'de faaliyet gösteren 20 bankada, 249 bin 455 hesap sahibinin, unutulmuş binlerce lirası bulunuyor. Demet Akalın İş Bankası'nın Etiler şubesinde, Deniz Seki 4. Levent şubesinde, Erol Evcil Tekstilbank Bursa şubesinde, Can Vitali Hakko TSKB Merkez şubesinde, Aydın Menderes de Ziraat Bankası Aydın şubesinde hesabını unuttu. Bankalar, son 10 yılda işlem yapılmayan ''zaman aşımına'' uğrayan hesaplar için ilanla müşterilerine uyarıda bulunuyor. 5411 Sayılı Bankalar Kanununa göre, bankalarda mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibine, en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi tutuluyor. Bankalar bu çerçevede, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren internet sitelerinde yayımlamaya başladı. Listeler 3 ay süreyle ilanda kalacak ve 15 Mayıs 2011 tarihine kadar söz konusu hesaplar için başvuruda bulunulmaması halinde zaman aşımına uğramış mevduat bakiyeleri, emanet ve alacaklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. -BİNLERCE HESAP 10 YILDIR İŞLEM GÖRMEDİ- AA muhabirinin banka duyurularından derlediği verelere göre, 20 bankada yıldır işlem görmeyerek zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 249 bin 455'e ulaştı. En fazla mevduat unutulan banka Yapı Kredi Bankası (2 Ekim 2006 tarihi itibariyle Yapı Kredi ile birleşen Koçbank bünyesindeki hesaplar da bulunuyor). Bu bankada, 140 bin 294 hesap ''zaman aşımına'' tabi bulunuyor. Unutulan hesaplar sıralamasında Yapı Kredi Bankasını 39 bin 629 hesapla İş Bankası, 17 bin 362 hesapla Ziraat Bankası, 16 bin 635 hesapla Garanti Bankası, 11 bin 945 hesapla Citibank takip ediyor. Finansbank'ta unutulan 7 bin 510, Halkbank'ta 6 bin 712, Vakıfbank'ta 5 bin 990, Akbank'ta bin 568, Türkiye Finans'ta 566, Şekerbank'ta 245, Türk Ekonomi Bankasında 139, Adabank'ta 11, ING Bank'ta 359, Denizbank'ta 14, Türk Arap Bankası'nda 47, Tekstilbank'ta 37, HSBC'de 51, Albaraka Türk'te ise 79 hesap ''zaman aşımına tabi''bulunuyor. -TÜRK TELEKOM BİLE HESABINI UNUTMUŞ- Bankalarda parasını unutanlar arasında özel şahıs ve şirketlerin yanı sıra bakanlıklar, valilikler, komutanlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, okullar, dernekler, partiler, vakıflar, özelleştirilen veya kapatılan kurumlar, hatta bankalar bulunuyor. Şahıslardan, İş Bankası 4. Levent şubesinde hesabını unutan Deniz Seki, Etiler Şubesinde hesabını unutan Demet Akalın, Tekstilbank'ın Bursa şubesinde hesabını unutan Erol Evcil, TSKB merkez şubesinde hesabını unutan Can Vitali Hakko, Ziraat Bankası'nın Aydın şubesinde hesabını unutan Aydın Menderes gibi isimler de dikkat çekiyor. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Tuzla Piyade Komutanlığı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Eğitim Sendikası, Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş., Türkiye Diyabet Vakfı, Ankara Valiliği, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 4. Kolordu Komutanlığı, 19. Piyade Tugayı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ürdün Büyükelçiliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü gibi kurumlar da hesabını unutan kurumlar arasında yer alıyor. Hesabını unutanlar arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Vestel Elektronik, Goldaş Dış Ticaret A.Ş., Renault Mais Motorlu Araçları, Akbank T.A.Ş., Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş., Onur Air, Turkcell, Tekstilbank, Desa Deri, Sabah Pazarlama A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., İhlas Holding de dikkati çeken şirketler arasında yer alıyor. -KİM NEREDE PARASINI UNUTTU?- Banka duyurularına göre, çeşitli bankalarda unutulan hesap sayısı ile unutan bazı kişi ve kuruluşlar şöyle: GARANTİ BANKASI ((16.635) -------------------------- -Step Dış Ticaret A.Ş. (Merter-İstanbul) -Sümer Tekstil İşletmeleri A.Ş. (Bakırköy-İstanbul) -Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Yenişehir-Ankara) -Vedat Mirmahmutoğlulları (Mithatpaşa-Ankara) VAKIFBANK (5.990) ----------------- -Anadolubank Taksim Şube (İstanbul) -Notre Dame (Osmanbey-İstanbul) -Beylerbeyi Lions Kulübü (Osmanbey-İstanbul) -3. Sulh Hukuk Mahkemesi (Bursa) -2. Sulh Hukuk Mahkemesi (Bursa) -Çelik Palas (Bursa) -Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Anafartalar-Ankara) -Adliye Sarayı (İzmit-Kocaeli) -Türk Eğitim Sendikası (Turgutlu-Manisa) -Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (Maltepe-Ankara) -Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye (Ankara) -Ankara İşkadınları Derneği (Kolej-Ankara) -Başbakanlık 700. Yıl Kutlama Hesabı (Ankara) -İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü (Üsküder-İstanbul) -Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Zeytinburnu-İstanbul) -Hacettepe Üniversitesi (Ankara) -Tuzla Piyade Komutanlığı (Şirinevler-İstanbul) ZİRAAT BANKASI (17.362) ----------------------- -Yem Destekleme (Adana) -Türk Telekom A.Ş. (Bandırma) -Mardin Sağlık Müdürlüğü (Midyat-Mardin) -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Yumurtalık-Adana) -Polatlı Belediye Başkanlığı (Polatlı-Ankara) -Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Osmaniye) -Jandarma Genel Komutanlığı (Dörtyol-Hatay) -Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü (Nevşehir) -Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.-SEKA (Bolu) -Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı (Çanakkale) -Toprak Mahsulleri Ofisi (Mecitözü-Çorum) -Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (Van) -Özgürlük ve Dayanışma Partisi (Kırklareli) -Verem Savaş Derneği (Kandıra-Kocaeli) -Emniyet Müdürlüğü (Akşehir-Konya) -ANAP Karaman İl Başkanlığı (Karaman) -Türk Sağlık Sendikası (Karaman) -Aydın Menderes ve Ortakları (Aydın) -Demokratik Sol Parti Başkanlığı (Çayırlı-Erzincan) -Goldaş Dış Ticaret A.Ş. (Bakırköy-İstanbul) -Ayşe Ender Mermerci (Bebek-İstanbul) -İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü (Akay-Ankara) -4. Kolordu Komutanlığı (Mamak-Ankara) -Renault Mais Motorlu Araçları (4. Levent-İstanbul) -Ankara Valiliği (Heykel-Ankara) HALKBANK (6.712) ---------------- -Ömer Koç (Kadıköy-İstanbul) -Turkcell (Kızılay-Ankara) -BAĞKUR (İzmit) -Akbank T.A.Ş. (Manavgat-Antalya) -Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü (Tarsus-Mersin) -Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. (Bakırköy-İstanbul) -Tekstilbank (Levent-İstanbul) İŞ BANKASI (39.629) ------------------- -Türkiye Sokak Çocukları Vakfı (Beşiktaş-İstanbul) -Mimar Sinan Üniversitesi (Kabataş-İstanbul) -Demet Akalın (Etiler-İstanbul) -Zeyno Baran (Gayrettepe-İstanbul) -Sabah Pazarlama A.Ş. (Acıbadem-İstanbul) -İhlas Holding Anonim Şirketi (Cağaloğlu-İstanbul) -Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Borsa-İstanbul) -Deniz Seki (4. Levent-İstanbul) -1938 Harp Okulu Mezunları (Konak-İzmir) -19. Piyade Tugayı (Bergama-İzmir) -Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (Cebeci-Ankara) -Altındağ Belediye Başkanlığı (Altındağ-Ankara) -Ürdün Büyükelçiliği (Çankaya-Ankara) -TRT Deprem Hesabı (Başkent-Ankara) ŞEKERBANK (245) --------------- TÜRK EKONOMİ BANKASI (139) -------------------------- -Maçka Mezat Matbaacılık A.Ş. (Etiler-İstanbul) FİNANSBANK (7.510) ------------------ -Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Levent-İstanbul) -Umur Ekrem Talu (Levent-İstanbul) -Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (İstanbul) -Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. YAPI KREDİ BANKASI (140.294) ----------------------------- -Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San. ve Tic. A.Ş. AKBANK (1.568) -------------- -Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Erzurum) -Ondokuzuncu Piyade Tugay Komutanlığı (Edremit) -Gölcük Devlet Hastanesi (Karamürsel) ADABANK (11) ----------- ING BANK (359) -------------- -Diyanet Vakfı (İzmir) DENİZBANK (14) -------------- TEKSTİLBANK (37) ---------------- -Erol Evcil (Bursa) -Saray Örme (Bursa) -Feba Mühendislik İnşaat (Bursa) TÜRKİYE FİNANS (566) -------------------- CITIBANK (11.945) ----------------- TÜRK ARAP BANKASI (47) --------------------- -Nuroğlu Tekstil (İstanbul) HSBC (51) --------- -Para Yöneticileri Derneği (İstanbul) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (262) ------------------------------------ -Can Vitali Hakko (Velayet Cem Hakko) (İstanbul) -Efes Sınai Yatırım A.Ş. (İstanbul) -Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. ALBAKARA TÜRK (79) ------------------