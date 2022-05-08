Demet Akalın’dan Aile Bakanlığı’na "tutuklu kadınlar" çağrısı: Ne gerekiyorsa yapmalıyız

Şarkıcı Demet Akalın, cezaevinde bulunan kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Demet Akalın, sosyal medya hesabı Twitter’da tutuklu 6 kadın ile paylaşım yapan Mehmet Ali Uludağ isimli kullanıcının paylaştığı tweeti alıntıladı. Paylaşımına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na etiketleyen Akalın, “Ne gerekiyorsa yapmalıyız, hiçbiri katil değil” dedi.

Akalın, bir diğer paylaşımında da “Ülkenin önde gelen avukatlarını aradığını ve işin takipçisi olacağını söyledi. “Sarma yatmaktan hapis mi?” diye soran Akalın’ın paylaşımı şöyle