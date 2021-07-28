Demet Akalın: 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş, 200 binden fazlada şu an Türkiye’deymiş! Ne yapacağız valla merak ediyorum

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme kararı ve ülkede Taliban hakimiyetinin artması, 4 milyon Suriyeli'nin ardından 6,5 milyon Afgan mültecinin de Türkiye'ye göç etme tehlikesini doğurdu. Son günlerde Afgan’ların Türkiye’ye göç etmeye başladığı görüntülerin basına yansımasıyla başlayan tartışmalara şarkıcı Demet Akalın da katıldı.

Akalın kişisel sosyal medya hesabından, “Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş… 200 binden fazlada şuan Türkiye’deymiş! Ne yapacağız valla merak ediyorum” diye yazdı.

Akalın bir sonraki paylaşımında da, “Van’dan geliyorlarmış kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıysa şuradan bir İtalya’ya gitmeye çalış yada Yunan’a abow” ifadesini kullandı.

Öte yandan Akalın’ın Twitter’da Afganların Türkiye sınırından Van’a doğru geldikleri iddiasıyla paylaşılan bir videoyu da retweet’lediği görüldü.

Akalın’ın paylaşımları şöyle: