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Spor

Dementieva'ya ağır darbe

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda bayanlarda Amelie Mauresmo, Elena Dementieva'yı 2-1 yenerek, 8 yıllık seriye son verdi.

15 Mayıs 2009 03:00


Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda bayanlarda Amelie Mauresmo, Elena Dementieva'yı 2-1 yenerek, 8 yıllık seriye son verdi.

Teniste erkekler dünya sıralamasının bir numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'taki ilk maçını zorlanmadan kazandı. Bayanların bir numarası Dinara Safina da 3. tur biletini almayı başardı. Elena Dementieva ise turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı.

Rafael Nadal, 2005'te zaferle tamamladığı Madrid Açık'ta ilk turu bye geçti. 2. tur maçını ise Jurgen Melzer karşısında, 6-3 ve 6-1'lik iki setle sadece 62 dakikada kazandı. Nadal, İspanya kraliçesi Sofia'nın da izlediği maçta, sadece 3 basit hata yaptı ve üst üste 31. toprak kort galibiyetini elde etti.

Bayanlar dünya sıralamasının zirvesinde bulunan Dinara Safina, 2. turda zorlu bir sınav ile karşı karşıya kaldı. Nadal gibi ilk turu bye geçen Rus tenisçi, Çinli Li Na'ya rakip olduğu maçın ilk setini 6-3 kazandı. İkinci seti ise ancak 7-2'lik tie-break ile alabildi.

Safına'nın yurttaşı Elena Dementieva, 3. turda eski dünya bir numaralarından Amelie Mauresmo'ya yenildi.

Dementieva, maça hızlı başladı ve ilk seti 6-1'lik üstünlük ile tamamladı. Ancak 2 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Mauresmo, 6-4'lük 2. set ile beraberliği yakaladı. Son seti ise 6-2 kazandı.

Fransız tenisçi bu sonuçla, Dementieva'yı 2001'den beri ilk kez toprak zeminde yenme başarısını gösterdi.

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