-DEMENTİEVA'DAN TENİSE VEDA DOHA (A.A) - 30.10.2010 - 2008 Pekin Olimpiyatlarında tek bayanlarda altın madalya kazanan Rus tenisçi Elena Dementieva tenisi bıraktığını açıkladı. 29 yaşındaki Dementieva, Katar'daki WTA şampiyonasında İtalyan Francesca Schiavone'ye 2-0 yenilerek elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Çok duygu dolu bir an yaşıyorum. Elveda demek çok zor'' dedi. Tenisi bırakma kararını sezon başında aldığını söyleyen Dementieva, artık 29 yaşına geldiğini ve hayatındaki bu büyük değişikliğe hazır olduğunu belirtti. Moskova'da 15 Ekim 1981'de doğan Dementieva, 1998'de başladığı profesyonel tenis yaşamında, 16 turnuvada şampiyonluk kazandı. Pekin'de 2008'de düzenlenen olimpiyatlarda tek bayanlarda altın madalyanın sahibi olan Dementieva, hiç ''grand slam'' kazanamadı, ancak 2 kez bu turnuvalarda final oynadı. Dünya sıralamasında 2003'ten beri ilk 20'de yer alan Dementieva, geçen yıl 3. sıraya kadar çıktı. Elena Dementieva, turnuvalardaki başarısı sayesinde toplam 14 milyon dolar ödül kazandı. Dementieva'nın tenisi bırakma kararı, son dönemlerde hafif sakatlıklarla uğraşmasına rağmen, tenis dünyasında sürpriz olarak karşılandı.