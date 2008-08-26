Dementieva zorlandı

Teniste sezonun Grand Slam Turnuvası ABD Açık'ta 1. tur maçları başladı. Erkeklerde Dünya 1 numarası Rafael Nadal, ilk turda Alman rakibi Bjorn Pau ile karşılaştı. Bayanlarda da olimpiyat şampiyonu Elena Dementieva da İstanbul Cup'ta Venus Williams'ı eleyerek adını duyuran Akgül Amanmuradova ile oynadı. Öte yandan Çocuk Günü'nde Davenport, Federer, S.Williams ve Nadal şov yaptı.



ABD Açık Tenis Turnuvası ilk gün maçlarıyla başladı. Bayanlarda 6 numaralı seribaşı Elena Dementieva, Özbek rakibi Amanmuradova'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle geçti.



New York'ta düzenlenen ve toplam 20 milyon dolar para ödüllü turnuvanın ilk günü favori raketler için rahat geçerken, en çok zorlanan isim tek bayanlar mücadelesinde Elena Dementieva oldu. Olimpiyat şampiyonu Rus raket, ilk turda Özbekistan'dan Akgül Amanmuradova ile karşılaşırken, 1 saat 28 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-5'lk setlerle 2-0 kazandı.



ABD Açık'ta 2004'te finalde kaybeden 6 numaralı seri başı Dementieva, ikinci sette dünya klasmanında 78. sırada bulunan rakibi 5-3 öndeyken iki kez set puanını çevirerek maçı kazanmayı bildi.



Dementieva'nın ikinci turdaki rakibini belirleyen karşılaşmada ise Fransız Pauline Parmentier, Yeni Zelandalı Marina Erakovic'i 6-3 ve 7-6 ile mağlup etti. Bayanlarda 15 numaralı seri başı İsviçreli Patty Schnyder, Rus Anastasia Pivovarova'yı 6-3 biten setler sonucu 2-1 yenerken, erkeklerde de Gael Monfils ve David Ferrer gibi favori isimler ilk turu set vermeden geçtiler.

