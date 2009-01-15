Dementieva ışıldıyor!



Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen WTA Sidney yarı final mücadelesinde, Rus Elena Dementieva, ABD'li tenisçi Serena Williams'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.



İlk iki sette de rakibine büyük üstünlük kuran Dementieva, sezonun ilk Grand Slam turnuvası öncesi gösterdiği performans ile parmak ısırtıyor. Dementieva en son Auckland'da düzenlenen turnuvada da şampiyon olmuştu.



Dementieva finalde Rus Dinara Safina ile karşılaşacak. Safina ile bugüne kadar yaptıkları 9 maçta; Dementieva'nın 4, Safina'nın 5 galibiyeti bulunuyor. İki tenisçi arasında oynanan son iki maçta ise Dementieva güldü.



