Demba Ba'nın kariyeri 'kronik sakatlık' nedeniyle tehlikede

Beşiktaşlı Demba Ba'nın sezonun ilk maçı olan Mersin İY karşılaşması öncesinde sakatlanması akıllara transferi öncesi ortaya atılan iddiaları getirdi. 'Kronik sakatlığı var' denilen golcü oyuncu sol diz kaslarını güçlendirmezse kariyeri tehlikeye girebilir.

Beşiktaş Yönetimi’nin transfer etmek için haftalardır uğraştığı Demba Ba’nın sol dizinden sakatlanması, akıllara “Kronik sakatlık” sorununu dile getirdi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, sol dizindeki kırık nedeniyle iki farklı bölgeden ameliyat olan Senegalli oyuncu, Arsenal maçındaki aşırı zorlanma nedeniyle yine sol dizinden sakatlandı. Bundan dolayı golcünün bir süre dinlendirilmesine karar verildi.

Sezon öncesindeki sağlık kontrollerinde, kıkırdak problemine rağmen bunun önemli bir durum olmadığını belirten kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık’ın sağlam raporu verdiği Demba Ba’nın, kariyerinin de tehlikede olduğu ortaya çıktı. Kronik sakatlığı nedeniyle Mersin İdman Yurdu maçında forma giyemeyecek olan Senegalli oyuncunun, ekstra antrenmanlar yaparak sol diz kaslarını güçlendirmemesi halinde, futbola beklenenden daha erken veda edebileceği iddia edildi.

Orman 'kronik sakat' demişti

Beşiktaş Başkanı da, iki ay önce bir televizyon kanalına, “Demba Ba’nın kronik sakatlığı var” diyerek çekincesini dile getirmişti.

Demba’nın bu kronik sakatlığı daha önce de İngiliz ve Fransız basınında sürekli olarak gündeme gelmişti. Bu durumdan rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Senegalli oyuncu ise geçmişte, “Ben bunların konuşulmasından çok rahatsız oluyorum. Beni bu konuda eleştirenler İngiltere’de oynadığım maç sayısına baksın” ifadelerini kullanmıştı. Siyah - beyazlı oyuncu, Türk basınının bu konuyla ilgili İngiltere kampında sorduğu bir soruya ise “Sağ diz mi, sol diz mi?” diye esprili yanıt vermişti.

Arsenal hazırlıkları sırasında bir antrenman kaçıran Demba Ba’nın, ailevi sorunlar nedeniyle Londra’ya gittiği araştırılmıştı.