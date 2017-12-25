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Spor

Demba Ba'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Golcü futbolcu, konumunu 'Beşiktaş Kulübü' olarak güncelledi İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü'ne geri döneceği konuşulan Senegalli golcü futbolcu Demba Ba, sosyal medya hesabı Twitter'daki konumunu "Beşiktaş JK" olarak değiştirdi

25 Aralık 2017 13:01

Golcü futbolcu, konumunu \'Beşiktaş Kulübü\' olarak güncelledi

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü\'ne geri döneceği konuşulan Senegalli golcü futbolcu Demba Ba, sosyal medya hesabı Twitter\'daki konumunu \"Beşiktaş JK\" olarak değiştirdi.
Transferde hız kesmeyen Siyah-beyazlı kulüpte şimdi de Demba Ba\'nın adı ön plana çıktı. Cenk Tosun\'un Everton\'a gideceği konuşulurken, Demba Ba\'nın bu hareketi söylentileri güçlendirdi. Çin kulübü SH Shenhua ile görüşen Demba Ba\'nın alacaklarından vazgeçtiği ve Beşiktaş\'a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi. Siyah beyazlı takım ile görüşme gerçekleştiren Demba Ba, twitter hesabında konumunu da \'BEŞİKTAŞ JK\' olarak güncelledi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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