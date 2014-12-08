Beşiktaş Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Demba Ba’nın ayağında kırık şüphesi olduğunu ve eğer kırık varsa yıldız futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Mustafa Pektemek’in çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini, ancak beyninde ve gözünde sorun olmadığı için aynı zamanda şanslı olduğunu ifade eden Karanlık; Demba Ba’nın ayağında kırık şüphesi olduğunu, son durumuyla ilgili net bilgiyi kendisini birkez daha gördükten sonra vereceğini belirtti.

Mustafa Pektemek 3 ay yok

Mustafa Pektemek’in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını ifade eden Karanlık, “Mustafa Pektemek 3 aya kadar forma giyemeyebilir, yüzünden ameliyat oldu. Plastik cerrahlar da ameliyatta yer aldı. Yüzünde ve burnunda 4-5 kırık var. Beyninde ve gözünde herhangi bir sorun bulunmuyor. İşin olumlu tarafı budur. Yüzündeki kırıklar zaman içerisinde iyileşecektir. Kamuoyu Mustafa’nın erken bir şekilde sahalara dönmesini istiyor, ancak ben aynı görüşte değilim. Benim için önemli olan onun sağlam ve hiçbir sıkıntısı olmadan sahalara dönmesidir” dedi.

'Demba Ba'da kırık şüphesi var'

Demba Ba’nın son durumu hakkında da bilgi veren Karanlık, “Demba Ba dün maçta ayağına bir darbe aldı. Oyuncu oynamak için çok hevesliydi, fakat kırık şüphesi vardı. İkinci yarıya çıkmadan önce kendini denedi ve oynayamacağını söyledi. Konya’da bütün tetkikleri yaptırdık. Kırık şüphesi var şu anda... Böyle bir kırık varsa 2-3 hafta sahalardan uzak kalabilir. Ben sporcumu gördükten sonra net bir açıklama yapacağım” dedi.