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Spor

Demba Ba yalanladı; Beşiktaş 2. Başkanı doğruladı: Senegalli golcü birkaç ay sahalardan uzak

"Rahatsızlığı oynamasına engel olmazsa ve Çin'deki problemi çözülürse, ben Demba Ba ile devam etmek isterim"

13 Haziran 2017 00:26

Beşiktaş'ın Çin'in Shanghai Shenhua takımından kiraladığı Senegalli golcüsü Demba Ba'nın birkaç gün önce sakat olduğu iddiaları öne sürülmüş, Demba Ba ise bu haberleri sosyal medya hesabı üzerinden "fake" diyerek yalanlamıştı. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün A Spor'a verdiği özel röportajda Demba Ba'nın 4-5 ay değil ancak birkaç ay sakat olduğunu açıkladı. 32 yaşındaki Senegalli'yi transfer etmek istediklerini söyleyen Çebi, oyuncunun sağlık durumuna göre karar vereceklerini kaydetti.

Ahmet Nur Çebi'nin, Demba Ba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Demba Ba'nın sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Demba Ba'nın bir problemi var. 4-5 ay değil ama, birkaç ayı kabullenmek lazım. Şenol hocamız da seviyor, çok pozitif tarafları var. Rahatsızlığının oynamasına engel olmaması durumu olursa ve Çin'deki problemi çözülürse, ben Demba Ba ile devam etmek isterim."

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