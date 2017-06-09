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Spor

Demba Ba 'stres kırığı' iddiasını yalanladı

Demba Ba Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sakatlık iddialarına açıklık getirdi

09 Haziran 2017 17:44

Sporx, Beşiktaş'ta bir dönem oynadıktan sonra Çin'in Shangai Shenhua takımına 12 milyon Euro'ya transfer olan ve tekrar Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Demba Ba'da stres kırığı tespit edildiğini ileri sürdü. Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Demba Ba iddiayı yalanladı.

Sporx'in haberinde şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yaklaşık 1 ay önce sol bacak kaval kemiği kırılan Demba Ba, artan ağrıları nedeniyle Fransa’da ameliyata hazırlanırken, stres kırığı olduğu ve Senegalli futbolcunun sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği öğrenildi.

Demba Ba’dan gelen haber sonrası Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in de istediği 32 yaşındaki golcünün transferinden vazgeçerek alternatif isimlere yöneldi."

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Demba BaSenegalsakatlıkFransaBeşiktaştransferÇin

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