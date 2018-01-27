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Spor

Demba Ba salı günü imzayı atacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, anlaşma sağladığı eski Beşiktaşlı golcü Demba Ba ile salı günü sözleşme imzalayacak

27 Ocak 2018 15:12

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, anlaşma sağladığı eski Beşiktaşlı golcü Demba Ba ile salı günü sözleşme imzalayacak.
Başkan Vekili Talat Papatya, Senegalli futbolcuyla prensipte anlaşma sağladıklarını belirterek, \"Demba Ba bugün Kayserispor ile Bornova Stadı\'nda oynayacağımız maçı izleyecek. Ardından Fransa\'ya gidip, salı de günü İzmir\'e gelecek. Kendisiyle salı günü sözleşme imzalamayı planlıyoruz\" dedi.
Çin\'in Shanghai Shenhua takımında görev yaparken 2016 yazında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolüne gireceğini de sözlerine ekleyen Papatya, \"İlk raporlara göre sağlık durumu gayet iyi, kendisinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Demba Ba ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Kendisi çok düzgün bir karakter\" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce İngiltere Premier Ligi\'nde West Ham United, New Castle United ve Chelsea formaları da giydi.

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