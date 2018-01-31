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Spor

Demba Ba resmen duyuruldu!

İzmir ekibi, Jahovic'ten boşalan forvet hattını Demba Ba ile güçlendirdi

31 Ocak 2018 21:58

Daha önce Demba Ba ile anlaştıklarını yöneticiler tarafından duyuran Göztepe, yeni transferi için resmi açıklamayı transfer döneminin bitmesine saatler kala yaptı.

Kuübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama;
"Son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık."

25 Mayıs 1985 tarihinde Sevres'te dünyaya gelen Demba Ba profesyonel futbol hayatının ilk yıllarında Rouen ve Mouscron takımlarında forma giydikten sonra 2007-2008 sezonunda Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Hoffenheim'da 3,5 sezon boyunca 106 maça çıkan Senegalli oyuncu bu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırdı. Almanya'dan sonra 2010-2011 sezonu devre arasında İngiltere defterini açan Demba Ba, Premier Lig'te West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi. 3,5 sezon boyunca 122 maça çıkan Ba bu süreçte 50 gol atma başarısı gösterdi.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı.

Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu 29 gol attı.

(Hürriyet)

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