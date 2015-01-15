Demba Ba, 'Müslüman mısın yoksa İslamcı mı?' sorusuna ne yanıt verdi?

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Demba Ba, Fransız televizyonu Canal Plus'taki programa konuk oldu. Demba Ba, sunucu Stephane Guy'ın "Müslüman mısın yoksa İslamcı mı?" sorusuna, “Yıllardır Müslümanlar öldürülüyor. Öldürenlere siz hangi dine mensupsunuz demedik. Katil her yerde katildir” yanıtını verdi.

Devre arası tatilinde olan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Demba Ba, Fransız televizyon kanalı Canal Plus'un yayınına katıldı. Programda, 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo katliamı da konuşuldu. Sunucu Stephane Guy, Demba Ba'ya "Je Suis Charlie" (Ben Charli'yim) tişörtü giyip giymeyeceğini sordu. Demba ba teklifi geri çevirirken, "Ölenlerin ailelerinin acısını paylaşmak için siyah tişört giyeceğim. Konu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü farklı yönlere çekilebilir" dedi.

Sunucunun ‘Müslüman mısın yoksa İslamcı mı?’ sorusuna ise Demba ba, "Mensubu olduğum dinden insanlar yıllardır öldürülüyor. Öldürenlerin hangi dine ait olduğunu sormadık. Katil katildir" yanıtını verdi.