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Spor

Demba Ba, 'merhaba' dedi; gol düellosundan beraberlik çıktı

Maç, Göztepe adına geldi gitti

11 Şubat 2018 13:25

Spor Toto Süper Lig, müthiş bir maça sahne oldu. Osmanlıspor, 90+5. dakikada penaltıdan gelen golle Göztepe deplasmanından 3-3'lük eşitlikle döndü. 

Maçın 23. dakikasında Demba Ba'nın golüyle ön geçen Göztepe, 35'te Gouffran'la farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Özer Hurmacı, Osmanlıspor'u soyunma odasına umutlu götürdü. İkinci yarıda ise tempo tavan yaptı. Başkent ekibi, 59'da Cikalleshi'yle eşitliği yakalasa da, 84. dakikada sahneye çıkan Andre Castro, Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi. Maçta son sözü ise 90+5. dakikada penaltıdan Cikalleshi söyledi: 3-3

Bu sonuçla Göztepe 33 puana yükselirken, Osmanlıspor puanın 19 yaptı.

Göztepe 3-3 Osmanlıspor

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan (Dk. 68) Sabri Sarıoğlu), Kosanovic, Kadu (Dk. 52 Wallace Reis), Traore, Halil Akbunar (Dk. 59 Ghilas), Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Castro, Demba Ba

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Serdar Gürler, Lumanza, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Lawal), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 77 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 52 Cikalleshi)

Goller: Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 84 Castro (Göztepe), Dk. 43 Özer Hurmacı, Dk. 59 ve 90+5 (Penatıldan) Cikalleshi (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Vrsajevic, Dk. 69 Umar, Dk. 76 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 52 Kadu, Dk.75 Castro, Dk. 83 Beto, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)
 

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