Demba Ba, İstanbul'da!

Galatasaray maçı sonrası "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşeceğim. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur" diyen Senegalli forvet, görüşmeyi yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Başkan Fikret Orman memleketi Artvin'de olduğu için Çebi ile masaya oturan 33 yaşındaki forvetin 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği, Çebi'nin de bu isteğe olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Oyuncunun istediği rakam konusunda ise henüz net bir bilgi edilemedi.

Demba Ba'nın, İstanbul'a gelince bir kez de başkan Orman'la görüşeceği ve tarafların büyük oranda el sıkışacağı gelen haberler arasında.

Demba Ba, Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 7 gole imza attı.