Demba Ba gol de atıyor, cebini de dolduruyor

Beşiktaş’ın Senegalli golcüsü Demba Ba, attığı gollerle Kartal’ı uçururken kendisi de cebini doldurdu. Ba, ligde 6 maçta ilk 11’de oynama barajını geçtiği için sözleşmesi gereği 350 bin Euro ekstra kazanç elde etti. Ba, ikinci devre de 6 maç ilk 11’de oynarsa 350 bin Euro daha kazanacak.

Attığı gollerle Beşiktaş’ı hem Avrupa’da, hem de Süper Lig’de taşıyan Demba Ba, 6 maçta ilk 11’de oynama barajını aştığı için ekstra 350 bin Euro kazandı.

Kenan Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, Senegalli futbolcu siyah beyazlı kulüple yaptığı sözleşmede ligin ilk devresinde 6 maçta ilk 11’de sahaya çıkması halinde 350 bin Euro daha kazanmaya hak kazanıyor. Aynı şekilde ligin ikinci devresinde de 6 maçta ilk 11’de başlarsa 350 bin Euro daha cebine koyacak.

Demba Ba ligin geride kalan 10 haftasında 8 maçta ilk 11’de başlayarak 6 maçlık sınırı rahat bir şekilde aştı. Yıldız golcü, ilk maçı ise sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

12 golle galibiyetlerde aslan payını kaptı

7’si Avrupa olmak üzere toplam 15 maçta sahaya çıkan Demba Ba, bu maçların sadece birinde yedek soyundu. Ba, Avrupa’da 7, ligdeyse 5 kez olmak üzere toplam 12 kez fileleri havalandırdı. Ba attığı gollerde ligde 9 puanlık bir katkı sağlarken, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord ile oynanan rövanşta hat-trick yaparak turda büyük pay sahibi olmuştu. Ba, Avrupa Ligi’ndeki Tottenham deplasmanında attığı beraberlik golüyle 1 puan kurtarırken, 4-0’lık Partizan deplasmanında 1 ve İstanbul’da 2-1 biten rövanşta da 2 gole imza koyan isim olarak alınan puanlarda pay sahibi oldu.

Bonservis bedeli 6 milyon Euro

2014-15 2.5 milyon Euro garanti, 10 bin Euro maç başı

2015-16 2.5 milyon Euro garanti, 10 bin Euro maç başı

2016-17 2.5 milyon Euro garanti, 10 bin Euro maç başı

2017-18 2.5 milyon Euro garanti, 10 bin Euro maç başı

Her sezon ilk devre en az 6 maçta ilk 11’de yer alırsa 350.000 Euro

Sezonun ikinci yarısında da en az 6 maçta ilk 11’de yer alırsa 350.000 Euro

Demba Ba’nın performansı

Lig Maç Gol İlk 11

Süper Lig 8 5 8

UEFA Avrupa Ligi 3 4 3

Şampiyonlar Ligi 4 3 3

TOPLAM 15 12 14

Ba, Avrupa’da attığı gollerle siyah beyazlıların 4.6 milyon Euro’luk gelirinde doğrudan pay sahibi oldu.

Attığı gollerle Avrupa gelirindeki katkısı

Avrupa Ligi’ne katılım: 2.1 milyon Euro

Partizan galibiyetleri: 2 milyon Euro

Tottenham beraberliği: 500 bin Euro

Kime kaç gol attı?

Feyenoord’a 3

Tottenham’a 1

Partizan’a 3

Sivasspor’a 2

İ.Başakşehir’e 1

Kasımpaşa’ya 2