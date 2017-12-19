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Spor

Demba Ba Beşiktaş'a dönüyor

Siyah beyazlılar Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Senegalli golcü ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor

19 Aralık 2017 20:30

Beşiktaş, Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Senegalli golcü ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Beşiktaş bir süredir temas halinde oldukları Senegalli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.

NTV’de yer alan haberde, geçen sezonun ardından ameliyat olan Ba’nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti.

Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.

17 Temmuz 2016’da Shanghai Shenhua forması ile oynadığı karşılaşmada sol ayak kaval kemiği kırılan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giydi. Siyah beyazlı formayı sadece 2 maç giyebilen Ba, sezon başında geri döndüğü Çin ekibi ile maça çıkmadı.

Bir yabancı oyuncuya veda

Beşiktaş Senegalli oyuncuyu kadrosuna katması halinde kadrosunsan 1 yabancı oyuncu çıkartmak zorunda kalacak. Şuan Aras ve Boyko ile 14 yabancı futbolcusu olan siyah beyazlıların, Ba’ya kontejan açmak için en az 1 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.

 

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