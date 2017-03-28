T24 LogoT24 Logo
Spor

Demba Ba 8 ay sonra sahalarda

Senegalli forvet oyuncusu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girdi

28 Mart 2017 21:58

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Talisca, Babel ve Ömer Şişmanoğlu on biriyle başladı.

Mücadelenin ilk yarısı 21. dakikada Babel ve 25. dakikada Otoo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Tolgay Arslan'ın 61. dakikada kaydettiği golle siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

17 Temmuz 2016'da Shanghai Shenhua forması giyerken Shanghai SPIG ile oynanan maçta ayağı kırılan ve uzun bir tedavi dönemi geçiren Demba Ba, 8 ayın ardından ilk kez sahaya çıktı.

Senegalli forvet oyuncusu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ETİKETLER

Demba baBeşiktaşsahalara döndü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24